Il principe Harry all'Onu: «Assistiamo all'assalto della democrazia e della libertà»

«Stiamo vivendo una pandemia che continua a devastare le comunità in ogni angolo del globo. Il cambiamento climatico sta devastando il nostro pianeta con le sofferenze per i più vulnerabili. I pochi armano di bugie e disinformazione a spese di molti. E dall'orribile guerra in Ucraina al ritiro dei diritti costituzionali qui negli Stati Uniti, stiamo assistendo a un assalto globale alla democrazia e alla libertà», le parole del principe Harry all'Onu. / Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev