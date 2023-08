Portavoce Casa Bianca: "Biden non ha in programma di recarsi alle Hawaii"

EMBED





(Agenzia Vista) Usa, 15 agosto 2023 Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha in programma in questo momento di recarsi alle Hawaii, dove devastanti incendi hanno causato la morte di almeno 96 persone. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che la situazione alle Hawaii "è qualcosa di cui il presidente è chiaramente molto preoccupato". White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev