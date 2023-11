Polpo gigante a Parigi, protesta Greenpeace contro Jonas Gahr Store

Contro le estrazioni in profondità proposte dal governo norvegese

Roma, 10 nov. (askanews) - Un polpo lilla gigante vicino alla Torre Eiffel. È la protesta organizzata da Greenpeace a Parigi contro la presenza del primo ministro norvegese Jonas Gahr Store al "One Planet - Polar Summit", vertice internazionale dedicato ai ghiacciai e ai Poli.

Nonostante le critiche del movimento ambientalista e di alcuni scienziati marini che mettono in guardia dai rischi per l'impatto sull'ecosistema, il governo norvegese ha proposto nel giugno 2023 di aprire all'estrazione in profondità una vasta area nell'Artico, tra la Groenlandia e la Norvegia. I manifestanti hanno srotolato uno striscione con scritto "Norvegia, stop all'estrazione in mare aperto!".

Il governo norvegese sostiene che possa essere fatto con un "grado accettabile di impatto ambientale", ma l'estrazione sul fondo marino, sostiene Greenpeace, "non può essere fatta senza danneggiare l'ambiente delle profondità marine, secondo gli avvertimenti lanciati, tra gli altri, dal Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, dal Forum economico mondiale, dall'International Ocean Panel di cui la Norvegia è a capo, dall'Agenzia norvegese per l'ambiente e dall'Istituto norvegese di ricerca marina.