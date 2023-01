Perù, proteste antigovernative a Cusco: almeno 22 feriti

Almeno 22 persone, tra cui sei agenti di polizia, sono rimaste ferite mercoledì durante le proteste antigovernative nella città peruviana di Cusco, una delle destinazioni turistiche più popolari del paese, hanno riferito i media locali.

I manifestanti hanno tentato di raggiungere l'aeroporto internazionale Alejandro Velasco Astete di Cusco e sequestrarlo. Hanno iniziato a lanciare sassi contro la polizia, bloccando la strada per l'aeroporto e ferendo sei agenti.

Il Perù ha assistito a un'ondata di manifestazioni dall'inizio di dicembre, quando il presidente Pedro Castillo è stato messo sotto accusa e arrestato per un presunto tentativo di colpo di stato, dopo aver tentato di sciogliere il parlamento e governare per decreto. Dina Boluarte, che in precedenza era vicepresidente, ha prestato giuramento come presidente.