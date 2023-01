Pelè, la veglia funebre nello stadio del Santos: migliaia in fila per l'ultimo saluto

La salma nel campo del Santos fra i familiari e Infantino

Santos, 2 gen. (askanews) - Migliaia di persone in pellegrinaggio allo stadio del Santos per dare l'ultimo saluto a Pelé. La salma del giocatore fra decine di fasci di fiori e coperta da un velo bianco è stata esposta nel campo della squadra brasiliana in cui ha giocato per quasi tutta la vita. Accanto i familiari e alcuni dirigenti della Fifa, fra cui il presidente Gianni Infantino.