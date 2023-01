Pelé, l'ultimo addio al grande campione: le immagini dei funerali a Santos

Si sono svolti oggi i funerali del campione Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé. La cerimonia si è svolta allo stadio di Vila Belmiro, a Santos, in Brasile. Tra i presenti per l'ultimo addio all'ex calciatore anche il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. In questi giorni migliaia di tifosi hanno voluto rendergli omaggio personalmente. Morto all'età di 82 anni, l'ex giocatore soffriva da tempo di gravi problemi di salute. Ecco le immagini dell'ultimo saluto al tre volte campione del mondo Pelé.

La processione funebre di Pelé tra applausi, cori e tamburi