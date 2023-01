Pechino: "inaccettabili" i tamponi in ingresso solo ai cinesi

Pechino ha condannato con fermezza l'obbligo dei test anti-Covid da parte di una dozzina di Paesi ai viaggiatori provenienti dalla Cina, avvertendo che potrebbe ora prendere delle "contromisure".

"Siamo pronti a rafforzare la comunicazione con la comunità internazionale e a lavorare duramente insieme per vincere l'epidemia. Allo stesso tempo, pensiamo anche che alcuni Paesi abbiano messo in piedi delle restrizioni in ingresso che colpiscono unicamente i viaggiatori cinesi. Questo è privo di fondamento scientifico e alcune pratiche sono inaccettabili. Ci opponiamo con fermezza a tutti i tentativi di manipolare le misure di prevenzione epidemica con l'intenzione di raggiungere obiettivi politici. Adotteremo delle contromisure, secondo il principio di reciprocità".