Parigi sotto la neve, gioia per i turisti ma disagi alla circolazione

Disagi alla circolazione nella regione di Parigi dopo la nevicata della notte: solo un autobus su tre è in circolazione e alcune linee ferroviarie sono state interrotte a causa delle strade e dei binari coperti di neve, hanno dichiarato la Ratp (Régie autonome des transports parisiens) e la Sncf (Société Nationale des Chemins de fer Francais) alla France presse. Nelle immagini si vedono la Torre Eiffel, la Reggia di Versailles, Montmartre, la Basilica del Sacro Cuore, il Palays Royal e altri luoghi-simbolo di Parigi imbiancati, per la gioia soprattutto dei turisti che possono ammirarla in una veste diversa.