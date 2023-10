Parigi, donna con il velo urla "Allah Akbar": la polizia spara

Una donna con il velo è stata isolata dalla polizia in una stazione del metro di Parigi dopo aver inneggiato al terrorismo e gridato "Allah Akbar". Proveniente dalla banlieue, è stata confinata nella stazione Bibliothèque François Mitterrand, che è stata evacuata in conformità al piano antiterrorismo. La polizia era stata allertata dalle stazioni di banlieue della Val de Marne,. Dopo il rifiuto di obbedire alle ingiunzioni, minacciandodi farsi esplodere, la donna è stata colpita da un agente. Ferita all'addome è stata trasportata in ospedale con prognosi riservata, ma non aveva esplosivi con sé. Due inchieste sono state aperte: una per apologia di terrorismo e minacce di morte, affidata alla polizia, e l'altra per uso di arma da fuoco, affidata agli ispettori della vigilanza interna alla polizia.