L'invasione russa dell'Ucraina ha spinto il direttore del Museo Grévin di Parigi a rimuovere la statua in cera di Vladimir Putin dalla collezione, che comprende molti altri leader mondiali. «Non abbiamo mai rappresentato dittatori come Hitler nel Museo Grévin, non vogliamo rappresentare Putin oggi», ha spiegato Yves Delhommeau.