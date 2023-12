Palestinesi pregano i morti davanti all'ospedale di Khan Younis

Nelle immagini palestinesi si riuniscono per pregare davanti ai corpi delle vittime degli ultimi attacchi israeliani davanti all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Israele ha intensificato i raid nella città più grande della Striscia di Gaza e in un campo profughi centrale e si teme una ulteriore escalation; la Mezzaluna rossa Palestinese ha annunciato sui social media che dieci persone sono state uccise e "almeno 12 ferite" in un altro attentato vicino al suo ospedale Al-Amal, sempre a Khan Younis. Il ministero della Sanità palestinese ha dichiarato che più di 21.000 persone sono state uccise in 11 settimane di guerra.