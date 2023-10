Palestina, attacco a Gaza durante la diretta di Al-Jazeera

Una giornalista di Al Jazeera ha raccontato in diretta il conflitto tra Israele e Palestina e durante un collegamento ha rischiato la vita dopo un attacco nel centro di Gaza. Youmna El-Qunsol non è riuscita a trattenere le lacrime durante la diretta dopo aver temuto per la sua vita. (Video Al Jazeera)