Nuove banconote euro, il sondaggio della Banca Centrale Europea

La Banca Centrale Europea chiede il parere dei cittadini europei sui temi proposti per la prossima serie di banconote in euro. Dal 10 luglio al 31 agosto 2023 chiunque nell'area dell'euro può partecipare a un'indagine pubblicata sul sito Internet della Banca centrale. Inoltre, per assicurare che le opinioni di tutta l'area dell'euro siano equamente rappresentate, la Bce ha incaricato una società di ricerca indipendente di sottoporre le stesse domande dell'indagine a un campione rappresentativo di persone nell'area dell'euro.

"Vi è un forte legame tra la nostra moneta unica e la nostra comune identità europea, e la nostra nuova serie di banconote dovrebbe metterlo in risalto - afferma la presidente Christine Lagarde -. Vogliamo che gli europei si identifichino con la veste grafica delle banconote in euro, ed è per questo che avranno un ruolo attivo nella selezione del nuovo tema». «Stiamo lavorando a una nuova serie di banconote ad alta tecnologia, al fine di ostacolare le falsificazioni e ridurre l'impatto ambientale - dichiara da parte sua Fabio Panetta, Membro del comitato esecutivo Bce -. Siamo impegnati a preservare il contante e ad assicurare che la moneta pubblica rappresenti sempre un'opzione di pagamento"