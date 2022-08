Nuova Zelanda, la campagna per il test dell'epatite C è tutta da ridere

Per celebrare la Giornata mondiale dell'epatite, la Nuova Zelanda ha lanciato la campagna nazionale sul test per l'Epatite C "Stick it to hep C". Un dito medio alzato che, all'inizio del video, sembra l'inizio di una zuffa ma in realltà è un messaggio molto chiaro accompagnato anche da un comunicato stampa del Ministero della Salute neozelandese: «La campagna di sensibilizzazione è stata sviluppata attentamente in collaborazione con persone che hanno avuto esperienza di epatite C da tutto il mondo, in modo da raggiungere il maggior numero possibile di persone a rischio, incoraggiandole a sottoporsi al test che sono riservati al 100%»