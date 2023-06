Attacchi Nottingham, testimone pubblica video dell'arresto del sospettato

Immagini video riprese da un testimone oculare mostrano l'arresto del presunto sospetto fermato questa mattina a Nottingham dopo il ritrovamento di tre corpi senza vita in punti diversi della città ed un incidente in cui un camioncino ha cercato di investire tre persone, ora ricoverate in ospedale. Fatti che la polizia considera tutti collegati tra loro. Le immagini riprese dall'alto mostrano l'arresto compiuto vicino ad un furgone bianco che porta tracce di fori di proiettili sul parabrezza. A scriverne è la tedesca Bild. La polizia di Nottingham, riporta intanto la Bbc, ha lanciato un appello pubblico chiedendo di chiamare una linea telefonica apposita a chiunque sia in possesso di informazioni su quanto accaduto questa mattina. Il numero è anche riservato a chi vuole avere informazioni perché è preoccupato per un parente o un amico.