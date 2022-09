Nord Stream, tre fughe di gas nel Baltico: l'enorme bolla nel mare danese provocata dai danni

La Commissione Europea «è stata informata di tre fughe» di metano nei gasdotti transbaltici Nordstream, «due sul Nordstream 1 e una sul Nordstream 2. Seguiamo questi sviluppi con molta attenzione, insieme agli Stati membri. Per ora non ci sono impatti sulla sicurezza delle forniture, dato che le consegne sul Nordstream 1 sono a zero da diverse settimane e il Nordstream 2 non è mai stato autorizzato». Lo dice il portavoce della Commissione Europea per l'Energia Tim McPhie, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Nelle immagini del ministero della Difesa danese, le conseguenze delle fughe nel mar Baltico.