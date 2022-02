No vax cerca di aprire il portellone dell'aereo in volo: arrestato

Un passeggero di un volo di Delta Air Lines ha tentato di aprire il portellone di emergenza dell'aereo nella speranza di attirare l'attenzione ed essere ripreso in un video mentre esponeva le sue opinioni sui vaccini contro il Covid.

Michael Brandon Demarre, 32 anni, si trovava lo scorso venerdì su un aereo che viaggiava da Salt Lake City a Portland, in Oregon, quando si è alzato, ha rimosso la copertura di plastica sopra la maniglia del portellone e l'ha tirata con forza. Una hostess è subita intervenuta e ha chiesto al passeggero di mollare la presa. Lui ha ceduto e poi è stato bloccato da altri assistenti di volo.

