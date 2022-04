(LaPresse) In un video circolato sui social e girato da uno dei passeggeri all'interno della metropolitana di New York, dove un uomo ha aperto il fuoco ferendo 13 persone ed è poi fuggito, si sentono sette spari. Le persone a bordo cercano di scendere in fretta dal treno.

New York, la dinamica: la bomba lanciata sulla banchina, poi gli spari sulla folla. Ecco cosa sappiamo