New York, si accende l'albero di Natale al Rockefeller Center

Dopo 91 anni di tradizione, l'imponente e iconico albero di Natale del Rockefeller Center è stato acceso, segnando ufficialmente lo spirito natalizio da New York e dal resto del mondo. Come riporta la NBC, l'abete norvegese alto 25 metri (tra gli 80 e gli 85 anni provienente da Vestal) è adornato da circa 50.000 luci. In cima una stella Swarovski in 3D ricoperta da 30 milioni di cristalli. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha aiutato ad accendere l'albero mentre il coro di giovani di New York cantava "Joy to the World".