New York inondata, traffico in tilt e metro parzialmente paralizzata

Strade allagate con auto semi-sommerse, traffico impazzito, metropolitana parzialmente bloccata con diverse linee chiuse a Brooklyn. New York colpita da forti piogge come alcune aree del New Jersey e del Connecticut.

L'aeroporto LaGuardia ha chiuso uno dei suoi terminal e le immagini diffuse sui social media mostrano persone che camminano nell'acqua ben al di sopra delle loro scarpe. Il sindaco Eric Adams ha invitato i cittadini a non avventurarsi per le strade bloccate e le stazioni della metro allagate.

Il governatore dello stato di New York, Kathy Hochul, ha chiesto a tutti i residenti di restare a casa, il più possibile, e di prendere tutte le precauzioni per evitare di finire trascinati dall'acqua o sommersi nelle proprie abitazioni.