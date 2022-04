New York tira un sospiro di sollievo. Frank James, il 62enne afroamericano autore della sparatoria nella metropolitana, è stato arrestato dopo una caccia all'uomo durata più di 24 ore e che ha impegnato migliaia di poliziotti. L'uomo è stato preso a Manhattan, mentre camminava per le strade dell'East Village come se nulla fosse.