New York, gli attimi seguenti all'aggressione di Salman Rushdie

Sui social i primi video dell'aggressione a Salman Rushdie. Uno sconosciuto ha attaccato lo scrittore mentre parlava sul podio di un evento a New York. Testimoni riferiscono di aver visto un uomo che si è lanciato contro Rushdie, ma non è chiaro se lo abbia colpito con un pugno o un coltello, scrive la Bbc. Al momento s'ignorano le condizioni di Rushdie, contro il quale la leadership religiosa iraniana lanciò anni fa una "fatwa" condannandolo a morte per il libro «I versetti satanici», considerato blasfemo.