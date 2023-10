Netanyahu: terza fase della guerra, avanziamo a passi misurati e potenti

"Stiamo facendo progressi sistematici un passo alla volta"

Roma, 30 ott. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele sta facendo "progressi sistematici" nella sua campagna militare contro Hamas a Gaza. Ha detto che l'esercito israeliano nella terza fase della guerra "ha ampliato il suo ingresso di terra nella Striscia di Gaza, lo sta facendo a passi misurati e molto potenti, facendo progressi sistematici un passo alla volta".

Netanyahu ha parlato anche degli ostaggi: "Stiamo continuando i nostri sforzi per liberare le persone rapite, anche durante l'operazione di terra - ha detto - l'operazione crea anche opportunità per ottenere la loro liberazione e noi non le perderemo".