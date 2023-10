Biden in Israele, Netanyahu: «Hamas ha agito con malvagità»

"Signor Presidente, il mondo vede il sostegno e la chiarezza morale che ha dimostrato. Dal momento in cui Israele è stato attaccato, lei ha giustamente tracciato una linea netta tra le forze della civiltà e le forze della barbarie. Lei descrive ciò che Hamas ha fatto come pura malvagità. È esattamente questo. Hamas ha ucciso bambini davanti ai loro genitori e genitori davanti ai loro figli. Bruciavano vive le persone. Hanno violentato e ucciso donne. Hanno decapitato i soldati che cercavano i nascondigli segreti dove i genitori nascondevano i loro figli. E immagini, signor Presidente, la paura e il panico di quei bambini nei loro ultimi istanti quando i mostri scoprirono, scoprirono i loro nascondigli. Hamas ha rapito donne, bambini, anziani, sopravvissuti all'Olocausto. So che condividi la nostra indignazione per questo, e so che condividi la nostra determinazione nel riportare indietro queste persone", le parole del Primo Ministro Netanyahu nel corso delle dichiarazioni alla stampa con Biden. / Fb Government Press Office Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

