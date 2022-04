Mykolaiv, l'artiglieria russa colpisce un'ambulanza e una troupe Cnn

Giornata di bombardamenti a Mykolaiv. Nel video diffuso sui social anche un'ambulanza è stata colpita. Sempre nella città ucraina, una troupe della Cnn è riuscita a fuggire dopo essere stata sfiorata da un lancio di granate nella zona di Mykolaiv. «La granata è caduta molto vicino a noi. Ci siamo messi al riparo e poi sono cadute altre due granate, una delle quali a 10 metri da una delle nostre auto», raccontano i giornalisti in un video in cui si riprende il fuoco dell'artiglieria e i giornalisti che riescono a mettersi al riparo e a fuggire in auto.

.@bencnn and his team were reporting just south of Mykolaiv - near the town of Oleksandrivka - on Monday when incoming artillery rounds about 150 meters away left their vehicle destroyed.



Read more about their close call https://t.co/K626SvwhG6pic.twitter.com/NLIKrxWACO