Moskva in fumo, il video di 3 secondi pubblicato sui social

Il Guardian pubblica oggi il primo video dell'incrociatore russo Moskva affondato nel Mar Nero dalle forze ucraine: si tratta di un filmato di tre secondi postato su Twitter dal giornalista Alec Luhn, ex corrispondente dalla Russia dello stesso giornale e del Telegraph. Il video, ripreso da un'imbarcazione a qualche decina di metri di distanza, mostra l'incrociatore inclinato sul lato sinistro, con una colonna di fumo che si alza dalla sua parte centrale. Il giornale sottolinea che il filmato non è stato verificato in modo indipendente Intanto sarebbero 40 i marinai russi morti e molti altri sarebbero rimasti feriti, in gran parte con gli arti mutilati.

A raccontarlo alla Novaya Gazeta Europe, versione internazionale dello storico giornale indipendente russo per cui lavorava Anna Politovskaya, è la madre di un membro dell'equipaggio sopravvissuto, mentre dalle fonti ufficiali russe continua a non trapelare alcun dato sulle perdite. L'Ucraina sostiene di avere colpito la nave con dei missili, mentre secondo la Russia a causare il naufragio sarebbe stata un' esplosione accidentale a bordo