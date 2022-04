Moskva, le immagini dell'attacco all'incrociatore russo nel Mar Nero

Le immagini dell'esplosione dell'ammiraglia della flotta russa affondata nel mar Nero. A ventiquattr'ore dall'attacco da Odessa con missili Neptune rivendicato da Kiev, Mosca annuncia la definitiva perdita dell'incrociatore Moskva, colato a picco nelle gelide acque al largo dell'Ucraina meridionale dopo aver «perso stabilità mentre veniva rimorchiato durante una tempesta».

Secondo la Difesa russa, la nave è affondata «nel mare agitato a causa del danno allo scafo, avvenuto durante l'incendio seguito all'esplosione delle munizioni» trasportate a bordo. Dopo che l'equipaggio di circa 500 marinai era stato evacuato, il Pentagono, che aveva confermato «almeno un'esplosione» ma non la sua causa, la dava diretta al porto di Sebastopoli, in Crimea, per un disperato tentativo di rimetterla in sesto. Che questa sera però è fallito, mandando a fondo, insieme a un gigante da 12.500 tonnellate e 750 milioni di dollari, un pezzo importante della credibilità delle forze armate di Vladimir Putin.