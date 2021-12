Miss India, Harnaaz Sandhu, è stata incoronata ieri Miss Universo nella città israeliana di Eilat, con diverse concorrenti che nella 70ma edizione del concorso annuale tenutosi per la prima volta in Israele hanno sfidato le pressioni per il boicottaggio a sostegno dei palestinesi, oltre alle complicazioni per la pandemia di coronavirus. Le immagini della finale.