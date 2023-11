Argentina, Milei presidente: l'esultanza "folle" sul palco

In un video che sta facendo scalpore in Argentina, il neo presidentemostra un'esultanza eccentrica sul palco, evocando l'immagine di una rockstar. Il politico, noto per il suo stile carismatico e non convenzionale, si è esibito in una celebrazione a dir poco festosa e fuori dagli schemi, riscuotendo reazioni miste sui social. La scena ha suscitato dibattiti sullo stile e l'approccio del presidente Milei, evidenziando la sua volontà di distinguersi dalla tradizione politica attraverso gesti spettacolari e inusuali.