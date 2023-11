Migranti, Meloni: «Accordo con Albania intelligente e innovativo»

"Per quello che riguarda l'accordo con l'Albania penso che sia molto innovativo, intelligente e mi pare sia stato colto con molto interesse dagli altri partner europei. Dipenderà dalla nostra capacità di farlo funzionare nel miglior modi" ma "penso che possa essere un esempio da replicare, soprattutto se funziona e se funziona bene. L'Italia ha scelto di essere pioniera. Penso sia un accordo intelligente e innovativo nel momento in cui abbiamo bisogno di immaginare strade nuove per un problema che non abbiamo gestito nel migliore dei modi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il premier croato Andrej Plenkovic, a Zagabria.