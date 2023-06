Meloni ai giornalisti: «Sul Pnrr sono più ottimista di voi. Mes? Non mi viene chiesto dai colleghi»

«Non si sta aggravando la situazione. Sulla terza rata Continuiamo a lavorare così come avete visto anche dalla comunicazione che ha fatto questa mattina la Commissione. E' un lavoro lungo, ma in corso, io sono molto più ottimista di lei. Sul Mes il tema non mi viene posto», le parole di Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Meloni: «L'Ue non è un club, chi entra lo decide la storia»