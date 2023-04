Meloni: «Accelerare l'adesione dell'Ucraina all'Ue»

(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2023 Meloni: "Accelerare possibilità di Ucraina di aderire a istituzioni europee" “Ovviamente riconosciamo le legittime aspirazioni europee dell’Ucraina, che sosteniamo. Crediamo che il futuro debba essere di sempre capacità di inserirsi nella dinamica delle istituzioni europee. Un avamposto della sicurezza europea. Credo che il modo più intelligente per ringraziarli sia di accelerare la possibilità di far parte delle istituzioni europee. Qualcosa che l’Italia ha sempre sostenuto”, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione di un punto stampa congiunto con il Primo Ministro Ucraino, Denys Shmyhal. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it