Maxi esercitazione militare in Thailandia con Usa e Sudcorea

Migliaia di soldati statunitensi si sono uniti alle truppe thailandesi e sudcoreane su una spiaggia della Thailandia per una delle più grandi esercitazioni militari in Asia.

É la 42esima edizione della Cobra Gold, che riunisce migliaia di soldati statunitensi, thailandesi e di altri paesi per diversi giorni di addestramento. È dal pre-pandemia che non si assisteva a un'esercitazione di queste dimensioni.

"Se ci sono tensioni nella regione, ci conosciamo e possiamo cooperare con le forze. Possiamo combattere il problema in situazioni di incertezza" ha spiegato Jonathan Coronel, capitano del corpo dei Marines degli Stati Uniti.

"L'obiettivo di questo addestramento è quello di riunirci come un'unica squadra, per rafforzare le nostre capacità e allenarci insieme in queste operazioni complesse. Le esercitazioni anfibie sono una delle operazioni più complesse che possiamo eseguire e quindi addestrarsi insieme come una squadra ci rende tutti più forti come forza delle nazioni partner".