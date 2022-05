Oksana, l'infermiera perde le gambe durante un attacco: si sposa nell'ospedale di Leopoli

Si sono sposati nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Leopoli Oksana e Victor. Lei, infermiera ucraina di 23 anni di Lysychansk, ha perso entrambe le gambe e quattro dita della mano sinistra lo scorso 27 marzo, durante un attacco russo.

La donna ha ricevuto i primi soccorsi nell'ospedale lysyčansʹka. Lì è stata sottoposta a quattro interventi chirurgici. Successivamente è stata vacuata a Dnipro, dove le sue ferite sono guarite e sono state preparate delle protesi.

Una settimana fa è arrivata a Leopoli con un treno organizzato per l'evacuazione. Oksana e Victor, che in sei anni insieme non avevano mai trovato il tempo per il matrimonio, dopo due figli, oggi hanno deciso di sposarsi.

Le fedi nuziali sono state acquistate a Leopoli dove hanno anche trovato un vestito bianco da sposa. La torta è stata preparata dai volontari. "Congratulazioni alla nostra paziente Oksana per il matrimonio e auguri di pronta guarigione", scrivono i medici dell'ospedale.