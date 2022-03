Mariupol, strage nel teatro-rifugio dei civili: ecco com'era prima del bombardamento

Le forze russe hanno bombardato un teatro d'arte drammatica «nel cuore di Mariupol», che era stato convertito in rifugio per centinaia di civili. Lo denuncia in una nota il Consiglio comunale della città nel sud dell'Ucraina, citato da Ukrinform. «È ancora impossibile valutare l'entità di questo atto orribile e disumano, perché la città continua a essere bombardata nelle aree residenziali», si legge nel comunicato. In alcuni video girati all'interno del teatro prima dei bombardamenti, si vedono anche donne, bambini e anziani a riparo nel rifugio.