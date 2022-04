Mariupol rasa al suolo, le immagini dal drone mostrano i resti di una città fantasma

(Adnkronos) - Mariupol distrutta e ridotta ad un cumulo di macerie dopo i bombardamenti della Russia. Quel che resta della città ucraina mostrato in un video realizzato con un drone diffuso su Telegram dal reggimento Azov. «Per la Russia, Mariupol è una medaglia che vogliono appendere al petto». Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un punto stampa, citata da Unian. Zelensky ha riferito che c'è una concentrazione di occupanti russi nell'Ucraina orientale, ma «non esiste una grande strategia della Russia. Non hanno occupato questa parte, occupano il Donbass, il sud dell'Ucraina, il corridoio per la Crimea, la regione di Kherson e la regione di Zaporozhzhya», ha affermato sottolineando che gli occupanti «combatteranno per il Donbas» fino al successo. «Mariupol è una vita per noi. E per loro, sfortunatamente, è una medaglia che vogliono appendere al petto», ha detto.

Bucha, Zelensky: «La Russia cercherà di nascondere le prove dei crimini di guerra»