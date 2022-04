Marine Le Pen battuta al ballottaggio: «Il mio risultato è comunque una vittoria»

(Agenzia Vista) Parigi, 24 aprile 2022 "Con oltre il 43% dei voti, il risultato di stasera rappresenta di per sé una clamorosa vittoria: milioni di nostri connazionali hanno scelto il campo nazionale e il cambiamento. Rivolgo quindi la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che mi hanno dato fiducia nel primo turno e a tutti coloro che, a milioni, si sono uniti a noi nel secondo. Un ringraziamento particolare va ai nostri connazionali di provincia e di campagna, ma anche d'oltremare che hanno collocato me così largamente in testa al secondo turno con una forza straordinaria che mi onora e mi tocca sinceramente", così Marine Le Pen nel corso del suo discorso dopo la sconfitta alle presidenziali francesi. / Fb Le Pen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev