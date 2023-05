Maltempo, von der Leyen in dialetto emiliano: «Tieni botta»

EMBED





"Sono qui per portarvi un messaggio molto chiaro: Tin bota, l'Europa è con voi". Lo ha detto, in dialetto emiliano, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un punto stampa congiunto con la premier Giorgia Meloni a Bologna dopo la visita in elicottero nelle zone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. "Sono rimasta molto colpita dalla solidarietà che ho avuto modo di vedere - ha aggiunto - è l'esempio massimo della solidarietà dell'Ue. E sono stata anche toccata dagli 'angeli del fango' che stanno dando il loro contributo". (LaPresse)