Maltempo, neve e disagi nel Regno Unito

Una nuova ondata di freddo con nevicate sta colpendo il Regno Unito, con particolare intensità nelle contee dell'Inghilterra settentrionale, in Scozia e in Irlanda del Nord. Il Met Office britannico ha emesso avvisi di allerta gialli per le zone coinvolte, validi fino a domani, quando nel nord del Paese sono previste temperature fino a 10 gradi sottozero.stanno causando disagi nella circolazione stradale e nei trasporti, soprattutto nelle regioni attorno a Liverpool e in tutto il territorio scozzese, con la chiusura di oltre cento scuole in Scozia, inclusi tutti gli istituti delle isole Shetland, e la sospensione delle lezioni in diverse scuole nel Merseyside, l'area metropolitana di Liverpool.