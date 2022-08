Maltempo, Las Vegas sotto la pioggia: nei casinò acqua sui tavoli da gioco

Las Vegas è stata colpita da un'altra ondata di inondazioni torrenziali solo due settimane dopo che molti hotel sono stati allagati. L'intera Strip, la lunga strada con i casinò più famosi, ha subito gravi danni questa notte e i video condivisi sui social media mostrano moltissimi locali - tra cui Planet Hollywood - con veri e propri getti d'acqua che scendevano dai soffitti. Altri filmati riprendono invece parcheggi completamente allagati e l'acqua che scorre come un fiume lungo Las Vegas Boulevard. Secondo il National Weather Service, ieri è stata la giornata più piovosa a Las Vegas dal 12 marzo 2020 e l'intera stagione dei monsoni è la più piovosa dal 2012. Inoltre, altre piogge torrenziali sono previste per oggi, e l'allerta inondazioni rimane in vigore sino alla mezzanotte per gran parte del Nevada meridionale, (dove si trova Las Vegas), Arizona settentrionale e Utah meridionale. (Video Twitter)