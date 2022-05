Almeno 12 persone sono risultate lievemente ferite in un'esplosione avvenuta in un palazzo del centro di cMadrid, nel quartiere di Salamanca: lo hanno reso noto i servizi d'emergenza locali. I soccorritori giunti sul posto stanno cercando eventuali vittime. Media come la radio Cadena Ser affermano che l'esplosione, forse dovuta a una fuga di gas, ha provocato ingenti danni all'edificio colpito, che si trova all'angolo tra via Ayala e via General Pardinas.