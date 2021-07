Vaccino obbligatorio per i sanitari in Francia: il discorso di Macron

Martedì 13 Luglio 2021, 12:15

Il Presidente Emmanuel Macron ha comunicato che in Francia per il personale sanitario e per tutti coloro che lavorano a contatto con le persone fragili la vaccinazione anti-Covid sarà obbligatoria. Si ha tempo fino a settembre per completare il ciclo vaccinale, dopodiché scatteranno le sanzioni.

Lo ha annunciato ai cittadini francesi in diretta televisiva, spiegando che "il vaccino è una risorsa fondamentale" e che è necessario agire ora per arginare l'aumento dei contagi dovuti alla variante Delta. "Sono consapevole di quello che vi chiedo – ha detto – e so che siete pronti per questo impegno. Questo fa parte, in un certo senso, del vostro senso del dovere". In questo video tutti i dettagli sul suo discorso.