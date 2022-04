Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, durante la sua visita alla Chiesa di Kopys per la Pasqua ortodossa, ha dichiarato che i cittadini di Polonia, Lituania e Lettonia hanno chiesto di attraversare il confine per acquistare grano saraceno e sale. Lukashenko ha detto, durante il suo discorso chiaramente propagandistico, che i paesi vicini che "credevano di avere tutto" chiedono generi di prima necessità poiché devono far fronte a una crisi alimentare dovuta alla guerra in Ucraina.