(Agenzia Vista) Slovenia, 03 settembre 2021 "L'obiettivo che stiamo portando avanti come Italia è aiutare gli afghani e i Paesi confinanti lì. Dobbiamo evitare esodo di massa, siamo pronti a convertire i fondi che usavamo per l'esercito afghano in risorse per i Paesi che accoglieranno i profughi", così il ministro Di Maio al termine del meeting dei ministri degli Esteri Ue in Slovenia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it