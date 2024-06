Londra, animalisti imbrattano l'ultimo ritratto di Re Carlo

Due attivisti animalisti britannici hanno vandalizzato oggi l'ultimo ritratto ufficiale di Re Carlo III , realizzato dall'artista Jonathan Yeo e attualmente esposto nella galleria Philip Mould di Londra . I manifestanti hanno sorpreso il personale del museo attaccando un disegno animato sul vetro protettivo del quadro, utilizzando un po' d'acqua. Il volto del sovrano è stato coperto da quello di Wallace, il personaggio della serie 'Wallace and Gromit', mentre un fumetto ironico denunciava la crudeltà sugli animali imputata alle fattorie della RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), ente patrocinato dalla casa reale. L'opera non ha subito danni e i due dimostranti sono stati rapidamente fermati. Daniel Juniper, uno degli attivisti, ha spiegato che l'ispirazione per l'azione è venuta dal fatto che Re Carlo è un grande fan di 'Wallace and Gromit'.