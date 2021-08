Le pecore formano un cuore: l'omaggio di un pastore per il funerale della zia

Ha diretto dozzine di pecore come un regista, formando un cuore ripreso da un drone. L'omaggio emozionante di un pastore australiano per la zia defunta sta facendo il giro del mondo. Come ha raccontato ai media locali, Ben Jackson non ha potuto recarsi al funerale di sua zia a Brisbane a causa delle frontiere chiuse dal Covid. Per questo sull'altopiano di Guyra, ha deciso di rendere omaggio alla sua cara zia creando un enorme cuore grazie all'aiuto delle sue pecore. Il video è stato condiviso sui social migliaia di volte.