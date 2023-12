La storica Herzig: «Sugli stupri di donne israeliane da parte di Hamas è calato il silenzio profondo»

EMBED





Tamar Herzig, storica israeliana specializzata anche in storia di genere della prima età moderna europea e, in particolare, del Rinascimento italiano (inclusi fenomeni di schiavitù e stupri femminili), è a Roma per ricevere un premio per le sue attività di ricerca e docenza. Il suo nome è di recente stato sotto i riflettori per via delle sue osservazioni dello stupro come arma di guerra e la sua condanna del silenzio delle organizzazioni internazionali sui crimini sessuali perpetrati da Hamas sulle donne israeliane il 7 ottobre 2023. Ecco la sua denuncia.