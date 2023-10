L'assedio totale di Gaza è "vietato" dal diritto internazionale, ha affermato una portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. "L'imposizione di assedio totale che metta in pericolo la vita dei civili privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza è proibita dal diritto internazionale umanitario", ha detto Ravina Shmadasani.