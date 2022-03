L'Aquila, discute col fratello e lancia oggetti dal balcone: panico fra i passanti

Ha discusso con il fratello per il cane che lo infastidiva e poi ha dato in escandescenza gettando oggetti dal balcone della sua abitazione, a Sulmona, in provincia dell'Aquila. È accaduto stamane dopo le ore 7 e per mezz'ora l'uomo, furioso, ha seminato il panico tra i passanti e danneggiato, con i lanci, le auto parcheggiate sotto l'abitazione. Si tratta di un 59 anni sulmonese, al momento ricoverato all'ospedale pelugno Santissima Annunziata, con diversi precedenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale del 118. (LaPresse)