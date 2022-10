Kiev, il sindaco Klitschko: «Negoziati? Solo dopo che l'ultimo soldato russo avrà lasciato l'Ucraina»

“I russi hanno detto di voler trovare un compromesso, di portare avanti i negoziati. Non riesco a capire di cosa parlino. Negoziati per lasciare ai russi parte dei nostri territori? Questo è il compromesso? No, non lo è. Sono dell’idea che questa guerra possa finire al tavolo dei negoziati, ma solo dopo che l’ultimo soldato russo abbia lasciato l’Ucraina. Allora in quel momento potremo negoziare. Ma ora come ora non abbiamo sufficienti garanzie. Dobbiamo difendere la nostra integrità territoriale e la nostra sovranità. Questa è la priorità per la sopravvivenza degli Ucraini». Lo ha detto Vitali Klitschko, Sindaco di Kiev, ospite di Sky TG24 Live In Firenze.